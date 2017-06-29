Beşiktaş'ta deprem! 3 şube kapanıyor

BUNA tepki gösteren amatör şubelerden sorumlu yönetici Erdal Karacan, bugün yaptığı yazılı açıklamayla bu görevini bıraktığını açıkladı. Siyah beyazlılarda geçen yıllarda da amatör branşlarda küçülme hatta kapatma konuları gündeme gelmiş ancak son anda vazgeçilmişti. Ancak kulübün en başarılı şubesi olan hentbolün de ilk defa kapanmasının istenmesi dikkat çekti.

Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı üst üste 8 kez olmak üzere toplam 12 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Hentboldaki diğer kupalara da ambargo koyan siyah beyazlılar ‘Salonda ekol Beşiktaş hentbol’ sloganını yarattılar.