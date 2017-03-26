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Beşiktaş yeni forvetini buldu!

Ocak ayında el sıkıştığı Hollandalı futbolcudan sakatlığının uzun sürmesi sebebiyle vazgeçen Beşiktaş, sağlığına kavuşan yıldız ismi tekrar gündemine aldı

Beşiktaş yeni forvetini buldu!

Ocak ayında el sıkıştığı Hollandalı futbolcudan sakatlığının uzun sürmesi sebebiyle vazgeçen Beşiktaş, sağlığına kavuşan yıldız ismi tekrar gündemine aldı

26 Mart 2017 Pazar 11:03
Beşiktaş yeni forvetini buldu!
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FORVET hattındaki isimlerden Aboubakar’ı sezon başında Porto’dan, Demba Ba’yı ise Ocak’ta Shanghai Shenhua’dan kiralayan Siyah-Beyazlı yönetim, sezon sonunda bu 2 isimden biriyle yolların ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalara başladı.-
Bu doğrultuda ilk etapta geçen sezon takımdan ayrılarak Wolfsburg’a transfer olan Mario Gomez’i listeye ekleyen yönetim, son olarak gözünü ara transfer döneminde de gündeme gelen Klaas Jan-Huntelaar’e dikti. Hollandafutbolcuyla Ocak ayında el sıkışmasına rağmen 33 yaşındaki ismin sakatlığının uzun sürebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak transferden vazgeçen Beşiktaş’ın, yıldız golcünün sahalara geri dönmesi sonrasında bu futbolcuyu tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.
1 Temmuz’da boşta
Schalke’yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Markus Weinzierl’in kadro alternatifleri arasında yer almaması sebebiyle sezon sonunda takımından ayrılacağını açıklamasının ardından devreye Beşiktaş girdi. Kariyerinde daha önce; Real Madrid ve Milan gibi dünya devlerinde görev yapan 1,86’lık yıldızın Temmuz ayında boşa çıkacak olmasını değerlendiren yönetimin, başarılı isimle yakın zaman içerisinde temas kurup resmi görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.
4 kez gol kralı oldu
Kariyerinde 4 kez gol krallığı yaşayan Huntelaar; Schalke formasıyla 1 Alman Kupa şampiyonluğu, Ajax’la bir Hollanda şampiyonluğu yaşamıştı. 2010 yılında İtalya Serie A devi Milan’dan 14 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tutan Hollandalı süperstar, Mavi-Beyazlılar’daki 7 sezonunda 228 maça çıkıp rakip fileleri tam 123 kere havalandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşForvetHollandaFutbol
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