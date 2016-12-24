Beşiktaş taraftarından ilginç tepki: 'İbo takımı ayağa kaldır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak." dedi