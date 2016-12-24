Beşiktaş taraftarından ilginç tepki: 'İbo takımı ayağa kaldır'

BEŞİKTAŞ taraftarının 'İbo takımı ayağa kaldır' tezahüratları sonrası İbrahim Üzülmez, futbolcularına ayağa kalkın çağrısı yaptı.
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u konuk ettiği maç ilginç anlara sahne oldu. Maçın ilk yarısı oynanırken Gaziantepsporlu futbolcuların üst üste sakatlık geçirmesiyle oyun sık sık durdu. Oyunun sakatlıklar dolayısıyla sürekli durmasına tekpki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, hep bir ağızdan 'İbo takımı ayağa kaldır' tezahüretında bulundu. Bu tezahüreatların ardından sinirlendiği gözlenen İbrahim Üzülmez futbolcularına 'ayağa kalkın' diye seslendi. Sonrasında ise Vodafone Arena'da "Ooo Deli İbrahim" diye inledi.
Beşiktaş taraftarının 'İbo takımı ayağa kaldır' tezahüratları sonrası İbrahim Üzülmez, futbolcularına ayağa kalkın çağrısı yaptı
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