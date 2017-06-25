Beşiktaş taraftarı havaya uçacak! Talisca....

SON günlerde adı Manchester United başta olmak üzere pek çok üst düzey takımla anılan Anderson Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, bu söylentilerin asılsız olduğunu belirtirken Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandıklarını ve Beşiktaş aksi bir karar vermediği sürece Talisca’nın 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyeceğini belirtti.