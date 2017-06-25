Beşiktaş taraftarı havaya uçacak! Talisca....

SON günlerde adı Manchester United başta olmak üzere pek çok üst düzey takımla anılan Anderson Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, bu söylentilerin asılsız olduğunu belirtirken Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandıklarını ve Beşiktaş aksi bir karar vermediği sürece Talisca’nın 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyeceğini belirtti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.