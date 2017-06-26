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Beşiktaş'tan yılın takas hamlesi!

Premier Lig devi Arsenal'in Cenk Tosun ile ilgilendiği iddia edildi. Olası bir teklifte Beşiktaş, Giroud'u takas etmek isteyecek

Beşiktaş'tan yılın takas hamlesi!

Premier Lig devi Arsenal'in Cenk Tosun ile ilgilendiği iddia edildi. Olası bir teklifte Beşiktaş, Giroud'u takas etmek isteyecek

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:10
Beşiktaş'tan yılın takas hamlesi!
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TRANSFERDE bayram tatili nedir bilmeden çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bu hafta ilk etapta Vincent Aboubakar sorunu çözmeye çalışacak. Bu oyuncu için kıran kırana gerçekleştirilen bonservis görüşmelerinde sona doğru yaklaşan siyah-beyazlıların, Kamerunlu golcünün alınması halinde bile ikinci bir forvet transferi yapabileceği iddia edildi.
Bir süredir Bacca, Giroud, Llorente gibi isimleri mercek altına alan yönetim, Cenk Tosun'a istenilen seviyede teklif gelmesi durumunda transferde çok farklı bir strateji izleyecek.
Milliyet'in haberine göre, bir süredir Arsenal'in belirlediği golcü listesinde ismi bulunan Cenk Tosun için bu kulüpten teklif gelmesi halinde Olivier Giroud takası masaya yatırılacak. Siyah-beyazlıların, Cenk'e karşılık İngiliz ekibinden Fransız golcüyü takas yoluyla isteyecekleri ileri sürüldü.

Arsenal dışında Cenk Tosun'un ismi son dönemde Valencia ile de birlikte anılıyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibinden Cenk için cazip bir teklif sunulması durumunda bu kulüpten de Nani'yi takas etmeyi planlıyor. Temmuz ayında transferde çok hareketli günler yaşayacak olan Beşiktaş Yönetimi adeta satranç oynar gibi transferde en doğru hamleleri yapmaya çalışacak.
Hem forvet hem de savunma hattını kulüp tarihinin en iyi isimlerinden oluşturmaya çalışan siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın durumuna göre yeni yol haritasını belirleyecek. Bu doğrultuda Kamerunlu golcü için Porto ve Lorient kulüpleri ile son bir görüşme daha yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ArsenalBeşiktaşCenk Tosun
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