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06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu

Beşiktaş'tan sponsor bombası

Beşiktaş Kulübü, ana sponsoru hakkında flaş bir karar aldı

Beşiktaş'tan sponsor bombası

Beşiktaş Kulübü, ana sponsoru hakkında flaş bir karar aldı

06 Şubat 2017 Pazartesi 19:55
Beşiktaş'tan sponsor bombası
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BEŞİKTAŞ Kulübü'nden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış olan Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmamız sözleşme kapsamında yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır" denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş KulübüAna SponsoruVodafone
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