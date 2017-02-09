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Beşiktaş'tan flaş açıklama

Beşiktaş Kulübü, yurt dışında bazı haber sitelerinde Ersan Gülüm ile ilgili çıkan haberleri yalanladı

Beşiktaş'tan flaş açıklama

Beşiktaş Kulübü, yurt dışında bazı haber sitelerinde Ersan Gülüm ile ilgili çıkan haberleri yalanladı

09 Şubat 2017 Perşembe 21:14
Beşiktaş'tan flaş açıklama
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SİYAH-beyazlı kulübün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Ersan Adem Gülüm’ün 2016 Ocak ayında gerçekleştirilen transferine ilişkin, yurt dışında bazı haber sitelerinde yer alan ve bir menajerin ‘Beşiktaş Kulübü’nde görevli birileri Ersan Adem Gülüm transferi sırasında komisyonun pay edilmesinde rol oynadı’ açıklamaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, her transferde olduğu gibi Ersan Adem Gülüm transferinde de etik ve resmi olmayan her tür iş ilişkisinden uzak durmuş, Beşiktaş’ın en yüksek menfaatlerine uygun şekilde transferi gerçekleştirmiştir.

Oyuncumuzun satışıyla ilgili tüm rakamlar kayıtlara geçmiş olup, kulübümüz tarafından hiçbir menajere bir ödeme yapılmamış veya yaptırılmamıştır.

Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu, konunun hassasiyeti ve şeffaflık ilkesiyle, Denetleme Kurulu’ndan transfere ilişkin bütün kayıtların incelenmesini ve rapor olarak yayınlanmasını talep etmiştir.

Haberlerde adı geçen ve menajer olduğunu söyleyen kişi, etik ve resmi olmayan bir şekilde bu transfere müdahil olarak, haksız kazanç sağlamak istemiş olup, buna kulübümüz tarafından kesinlikle müsaade edilmemiştir.

Haksız kazanç elde etme peşinde olan ve kulübümüzün adını kullanan kişilerle ilgili her tür hukuki işlemin başlatılacağının tüm kamuoyu tarafından bilmesini önemle rica ederiz." 

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş KulübüErsan GülümFLAŞ AÇIKLAMA
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