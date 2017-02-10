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Beşiktaş maçında bacağı bu hale geldi

Karabükspor'un stoperi Barış Başdaş Beşiktaş maçının ardından bacağının halini twitter hesabından paylaştı

Beşiktaş maçında bacağı bu hale geldi

Karabükspor'un stoperi Barış Başdaş Beşiktaş maçının ardından bacağının halini twitter hesabından paylaştı

10 Şubat 2017 Cuma 21:26
Beşiktaş maçında bacağı bu hale geldi
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SPOR Toto Süper Lig'in 20.haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un genç oyuncusu Barış Baştaş maçtan sonra bacağına aldığı darbenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

5 ikili mücadele kazanıp 8 atağı uzaklaştırırken 2. golde de indirdiği topla pay sahibi olan Barış, maçın ardından yaptığı paylaşımla twitter'da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBarış BaşdaşKarabükspor
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