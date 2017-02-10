Beşiktaş maçında bacağı bu hale geldi

SPOR Toto Süper Lig'in 20.haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un genç oyuncusu Barış Baştaş maçtan sonra bacağına aldığı darbenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



5 ikili mücadele kazanıp 8 atağı uzaklaştırırken 2. golde de indirdiği topla pay sahibi olan Barış, maçın ardından yaptığı paylaşımla twitter'da gündem oldu.