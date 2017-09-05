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Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş akşam yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş akşam yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü

05 Eylül 2017 Salı 20:45
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti
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TEKNİK direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.
 
Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma amaçlı yapılan oyunlarla devam etti. İkinci bölümde paslaşmalı şut çalışmasının ardından taktik çift kale maça geçildi. Atak organizasyonları çalıştıran Güneş'in özellikle kanat ataklarına önem verdiği görüldü. Antrenman çift kale maçın ardından yapılan kondisyon koşuları ile sona erdi.
 
Milli takımlardan dönen Quaresma, Pepe ve Atiba idmanda yer alırken Tolgay Arslan salonda çalıştı. Gökhan Gönül ise bireysel antrenmanına devam etti.
 
Beşiktaş Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKarabüksporSüper Lig
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