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Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu

Vodafone Arena'daki Lyon maçında sürekli ekrana yansıtılan Beşiktaş'ın fanatik taraftarı Eva sosyal medyada çok konuşuldu.

Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu

Vodafone Arena'daki Lyon maçında sürekli ekrana yansıtılan Beşiktaş'ın fanatik taraftarı Eva sosyal medyada çok konuşuldu.

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:09
Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu
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KIZIL saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva şöyle konuştu:
 

"BEN MAÇLARA ÇEKİRDEK ÇİTLEMEK İÇİN GİTMİYORUM"

"Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim. Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum.
 

"KAMERA UMRUMDA DEĞİL"

"Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş umurumda değil. Bir bayan olarak maç sırasında yerinde duramayışım, kalbimle maçı yaşayışım ilgilerini çekiyor olabilir. Ancak ben bunu önemsemiyorum. Benim tek önemsediğim Beşiktaş." 

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Anahtar Kelimeler:
Vodafone ArenaLyon MaçıBeşiktaşFanatik TaraftarEva
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