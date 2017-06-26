Beşiktaş için sürpriz isim

ADRİANO için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar sol bek mevkisine de oyuncu bakıyor. Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Eliseu ile ilgileniyor. Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yer alan Eliseu için nabız yoklanmaya başlandı.
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