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Beşiktaş futbola ambargo koydu

Beşiktaş, futbolda kadın ve erkeklerde rakiplerine üstünlük kurdu

Beşiktaş futbola ambargo koydu

Beşiktaş, futbolda kadın ve erkeklerde rakiplerine üstünlük kurdu

24 Mart 2017 Cuma 12:33
Beşiktaş futbola ambargo koydu
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GEÇEN sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Beşiktaş'ın  kadın futbol takımı da 2014-2015'te 3. Lig play-off'unda, geçen sezon ise 2.  Lig'de mutlu sona ulaşarak 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Siyah-beyazlıların kadın ve erkek takımları, bu sezon da liglerinde  şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunuyor.
Beşiktaş'ın erkek takımı, 25 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı  16 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgiyle 55 puan topladı, en yakın takipçisi  Medipol Başakşehir'in önünde ilk sırada yer aldı.
Siyah-beyazlıların kadın takımı ise ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de  13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 39 puanla liderliğini sürdürüyor.
Çok atıp, az yiyorlar
Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, Süper Lig'de fileleri en çok  havalandıran (47) ekip olarak dikkati çekerken, ligin en az gol yiyen (20) takımı  unvanını da Medipol Başakşehir ile paylaşıyor.
Siyah-beyazlı kadın futbolcular da kendi liglerinde en fazla gol atan  ikinci takım olarak yer alıyor. Rakip fileleri 48 kez havalandıran Beşiktaş Kadın  Futbol Takımı, kalesinde gördüğü 11 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda  bulunuyor.
İç sahada başarılı sonuçlara imza atıyorlar
İki ekibin de iç saha maçlarındaki üstünlüğü dikkati çekiyor.
Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, Vodafone Arena'da oynadığı lig  karşılaşmalarında mağlubiyet yüzü görmezken, maçlarını Çilekli Sahası'nda oynayan  siyah-beyazlı kadın futbolcular ise iç sahada bir tek Konak Belediyespor'a 2-1  yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek  çeyrek finalde Fransız ekibi Olympique Lyon'un rakibi olan Beşiktaş'ın erkek  takımı, Avrupa arenasında da adından söz ettirirken, siyah-beyazlı kadın  futbolcular da gözünü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.
Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliğini sürdüren  siyah-beyazlı kadın futbolcular, play-off maçlarının ardından şampiyonluğu elde  etmeleri halinde tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy göstermeye çalışacak.  Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ön eleme turlarını geçmesi halinde UEFA Kadınlar  Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Soyer: "Aynı sevinçleri yaşatmak istiyoruz"
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı İdari Menajeri Nergis Soyer, yeni kurulan  bir ekip olmalarına rağmen büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.
Siyah-beyazlı kulübün her branşta şampiyonluk hedeflediğini aktaran  Soyer, "1. Lig'de ilk kez mücadele ediyoruz. Öncelikli hedefimiz, normal sezonu  lider tamamlamak ve play-off'lara kalmak. Bütün planlarımızı sezon sonunda  şampiyon olmak üzerine kurduk. Daha sonra da Avrupa'da adından söz ettiren bir  takım olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Erkek futbol takımının elde ettiği başarılı sonuçların kendileri için  yol gösterici olduğunu kaydeden Soyer, şunları ifade etti:
"Erkek futbol takımımızın elde ettiği başarıları kendi kulvarımızda  tekrarlayarak camiamıza aynı sevinçleri yaşatmak istiyoruz. Onların başarıları  bizim için yol gösterici oluyor. Başarılı bir oyuncu kadromuz var. İstanbul'da  oynadığımız maçlarda taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. İki takımımızın  da başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın futbol takımımız kurulduktan sonra  ligimize olan ilgi de arttı. Kulübümüz, Türk sporunda birçok konuda olduğu gibi  kadın futboluna da öncülük etti. Milli takımın birçok kademesine oyuncu  gönderiyoruz. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yakaladığı ivme, milli takımın  gelişimine de yardımcı olacak."
Nergis Soyer, Türk kadın futbolunda rekabetin artması için diğer büyük  kulüplerin de liglerde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşAmbargo
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