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Beşiktaş fırsat tepmedi

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş kendi sahasında Gaziantepspor’u konuk etti

Beşiktaş fırsat tepmedi
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SPOR Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da karşılaştığı Gaziantepspor’u tek golle geçti.
İki takımın da yüksek mücadele ile başladığı karşılaşmanın ilk yarım saati golsüz geçti.
İlk yarının son çeyreğinde tempoyu artıran Beşiktaş, 41. dakikada son zamanların tartışılan ismi Aboubakar’ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda ise oyuna iyi başlayan konuk ekip oldu. Üst üste Beşiktaş kalesini yoklayan Gaziantep, özellikle Gilles ile yüzde yüzlük gol pozisyonun yararlanamadı.
79’da Beşiktaş adına kazanılan penaltıyı Oğuzhan gole çeviremezken, karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş ilk yarının son haftasını üç puanla kapattı.
Lider Başakşehir’in puan kaybettiği haftada kazanan Beşiktaş, puanını 35’e yükseltti ve lider ile farkı 1’e indirdi. Gaziantespor ise 11 puanda kaldı.
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Etiketler; #spor toto süper lig #Beşiktaş fırsat tepmedi #beşiktaş #Gaziantepspor #Aboubakar
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