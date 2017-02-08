Beşiktaş açıkladı! O şahıs tespit edildi...

BEŞİKTAŞ, resmi internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda, Fenerbahçe ile oynanan maçta Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına yol açan yabancı cismi atan kişinin tespit edilip hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

İşte o açıklama:

"5 Şubat Pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası eleme maçında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet eden kişilerin tespiti amacıyla, kulübümüz tarafından gerekli işlemler yapılmıştır.Karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına yol açan yabancı maddeyi sahaya atan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.Stadyumdaki kamera görüntülerince tespiti yapılan İ.S. hakkında, 'kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapmak' suçlarından adli işlem yapılmıştır."



