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Belhanda: 'Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim'

Galatasaray’ın yeni transferi Younes Belhanda, Türkiye’den daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan teklif geldiğini hatırlatarak, "Bu konuda konuşmaya gerek yok. Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim. Hayalim gerçekleşti" dedi

Belhanda: 'Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim'

Galatasaray’ın yeni transferi Younes Belhanda, Türkiye’den daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan teklif geldiğini hatırlatarak, "Bu konuda konuşmaya gerek yok. Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim. Hayalim gerçekleşti" dedi

30 Haziran 2017 Cuma 13:19
Belhanda: 'Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim'
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SARI-kırmızılılar, Dinamo Kiev ekibinden kadrosuna kattığı Younes Belhanda ile Türk Telekom Stadyumu’nda 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belhanda, "Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Avrupa'da başarı kazanmış tek Türk kulübü. Bu konuda konuşmaya gerek yok. Futbol direktörümüz beni ziyarete geldiğinde söylemiştim. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif geldi. Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim. Hayalim gerçekleşti" diye konuştu.
Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile oynayacak olmasının sorulması üzerine Belhanda, "Sneijder ile oynamak benim için çok önemli bir gurur olacaktır. Çok teknik ve iyi futbolcularla oynamak herkesi heyecanlandırır. Gol atarsam her türlü akrobasiyi sahada görebilirsiniz" diye konuştu.
4 senede 4 takım değiştirmesi için ise Faslı futbolcu, "Uzun yılar Fransa futbolunda istikrar yakaladım. Dinamo Kiev ve kısa süreli Schalke maceram var. Sonra da Nice'de forma giydim. Nice'in ekonomik imkanları daha fazlasını müsaade etmedi ve Galatasaray'a geldim" ifadelerini kullandı. 

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BelhandaGalatasaray
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