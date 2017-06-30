Basketbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu

TEKERLEKLİ Sahdalye Basketbol Erkek Milli Takımı, son 3 turnuvanın şampiyonu Büyük Britany a'yla finalde karşılaştı. 2013 ve 2015'te Büyük Britanya ve 2009'da İtalya karşısında finalde kaybeden ay yıldızlılar, maçtan 76-69 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.