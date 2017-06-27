Başkanlar yaylada buluştu! Alanyaspor'u konuştular

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim , Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Gedevet Yaylası'nda buluştu. Uzun süre sohbet eden Dim ve Çavuşoğlu'nun sohbet konusu yeni sezon transferleriydi. Çavuşoğlu'ndan tüyolar aldığını söyleyen Dim, "Başkan Hasan Çavuşoğlu yeni transferlerden tüyolar verdi. Konuşulanlar değil, asıl konuşulmayanlar bomba" diyerek ses getirecek transferler yapılacağının sinyallerini verdi.

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