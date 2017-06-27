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Başkanlar yaylada buluştu! Alanyaspor'u konuştular

AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gedevet Yaylası'nda bir araya geldi. Konu ise yeni sezon hazırlıkları ve tabiki transferdi

Başkanlar yaylada buluştu! Alanyaspor'u konuştular

AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gedevet Yaylası'nda bir araya geldi. Konu ise yeni sezon hazırlıkları ve tabiki transferdi

27 Haziran 2017 Salı 18:08
Başkanlar yaylada buluştu! Alanyaspor'u konuştular
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Gedevet Yaylası'nda buluştu. Uzun süre sohbet eden Dim ve Çavuşoğlu'nun sohbet konusu yeni sezon transferleriydi. Çavuşoğlu'ndan tüyolar aldığını söyleyen Dim, "Başkan Hasan Çavuşoğlu yeni transferlerden tüyolar verdi. Konuşulanlar değil, asıl konuşulmayanlar bomba" diyerek ses getirecek transferler yapılacağının sinyallerini verdi.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 18:26
Anahtar Kelimeler:
Hasan ÇavuşoğluMehmet Ali DimAlanyaspor
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