Başkan Romanya'da

BALKAN Gençler Atletizm Şampiyonası, Romanya’nın Piteşti kentinde haftasonu yapıldı. Piteşti’deki Nicolae Dobrin Stadı’nda yapılan 47. Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Genç Milli Takımı çok sayıda madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte Romanya'ya giden TAF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çavuşoğlu, dereceye giren sporculara madalya verdi.

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