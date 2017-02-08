'Başkan ararsa dönerim'

AJANSSPOR'UN haberine göre Rus basınına konuşan Love, CSKA Moskova Başkanı Yevgeny Giner'in kendisi için bir baba gibi olduğunu söyledi. Eski başkanını çok sevdiğini belirten Vagner Love'ın "Uzun zamandır görüşemiyoruz. Sosyalleşmek için pek boş vaktim yok. Eğer başkan benim geri dönmemi isteyip, beni ararsa anında geri dönerim" ifadelerini kullandığı iddia edildi. 2004 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu.