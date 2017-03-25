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Barcelona, Neymar'ı satması halinde Dybala'yı transfer edecek

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Neymar'ı satması halinde Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala'yı transfer edeceği iddia edildi

Barcelona, Neymar'ı satması halinde Dybala'yı transfer edecek

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Neymar'ı satması halinde Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala'yı transfer edeceği iddia edildi

25 Mart 2017 Cumartesi 21:04
Barcelona, Neymar'ı satması halinde Dybala'yı transfer edecek
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PAULO Dybala, Barcelona'ya mı transfer olacak? Barcelona'nın Neymar'ın başka bir takıma transfer olması halinde önceliğinin Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala olacağı belirtildi.Barcelona'nın Brezilyalı fotveti Neymar'ın Chelsea'ye transferi konusunda anlaşıldığı ancak Chelsea teknik direktörü Conte'nin transferi engellediği iddia edilmişti. Öte yandan Manchester City ve Paris Saint-Germain'in de Neymar'ın peşinde olduğu konuşuluyor.Barcelona, Neymar'ı kaybetmesi halinde ise gündemine Juventus'un Arjantinli forveti Paulo Dybala'yı dahil etti. 23 yaşındaki futbolcu için sezon sonunu bekleyen Barcelona, öncelikle Neymar'ın kararını bekleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga EkibiBarcelonaNeymarJuventusPaulo Dybala
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