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Bakan Kılıç, Avrupa Şampiyonu Güreş’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa Gençler Şampiyonu olan milli yüzücü Ümit Can Güreş’i tebrik etti

Bakan Kılıç, Avrupa Şampiyonu Güreş’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa Gençler Şampiyonu olan milli yüzücü Ümit Can Güreş’i tebrik etti

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:12
Bakan Kılıç, Avrupa Şampiyonu Güreş’i tebrik etti
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İSRAİL'İN Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı. Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Ümit Can Güreş, 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ümit Can Güreş için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümit Can Güreş’i kutluyorum. Yüzme branşında elde edilen Avrupa Gençler Şampiyonluğu bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da altın madalyalar kazanacağına inanıyorum. Uluslar arası arenada Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”  

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Anahtar Kelimeler:
BAKAN KILIÇÜmit Can Güreş
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