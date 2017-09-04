Bakan Bak, millileri yalnız bırakmadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya geldiği maçta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi yerinde takip etti. Osman Aşkın Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da eşlik etti.

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