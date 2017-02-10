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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Aziz Yıldırım'dan talimat geldi takımın yeni kaptanı belli oldu

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Moussa Sow'un kaptan olmasını istedi

Aziz Yıldırım'dan talimat geldi takımın yeni kaptanı belli oldu

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Moussa Sow'un kaptan olmasını istedi

10 Şubat 2017 Cuma 10:52
Aziz Yıldırım'dan talimat geldi takımın yeni kaptanı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetim şimdiden planını hazırladı.Senegalli golcüyü yeniden kiralayacak olan Fenerbahçe, deneyimli oyuncuyu kaptan yapma kararı aldı.Sarı-lacivertliler, Al Ahli ile yeniden kiralama anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, Sow'un da Fenerbahçe'de kalmaktan yana tavır alması Başkan Aziz Yıldırım'ı son derece etkiledi.Başkan, takım içinde büyük bir ağırlığa sahip olan, bütün futbolcuların hem sevip hem de saydığı Moussa Sow'u kaptan yaparak ödüllendirecek.Kaptanlığı yerli futbolculara vermesiyle bilinen Dirk Advocaat da, Fenerbahçe'deki uzun kariyerini ve Türkiye'yi iyi tanımasını göz önünde bulundurarak Yıldırım'ın bu fikrine destek verdi.Başta Volkan Demirel olmak üzere tüm takım da Sow'u kaptan olarak görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımMoussa SowSpor Toto Süper LigDirk AdvocaatTürkiye
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