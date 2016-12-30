Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
78139
ALTIN
130.434
DOLAR
3.5192
STERLIN
4.3398
EURO
3.7140
Elektrik kesintileri tarihe mi karışıyor
Elektrik kesintileri tarihe mi karışıyor
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

Aziz Yıldırım'dan çok tepki çeken istek

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal' olarak nitelendirdi. Sosyal medyada Yıldırım'ın bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı

Aziz Yıldırım'dan çok tepki çeken istek

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal' olarak nitelendirdi. Sosyal medyada Yıldırım'ın bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı

30 Aralık 2016 Cuma 22:01
Aziz Yıldırım'dan çok tepki çeken istek
banner404

FENERBAHÇE Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal' olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma, Vodafone Arena stadyumu çevresinde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal nitelikte bir karar' olarak değerlendirdi.

Başkan Yıldırım'ın söz konusu yazısı kulübün internet sitesi üzerinden yayınladı. Aziz Yıldırım'ın TFF'ye gönderdiği yazı şu şekilde:
"10.12.2016 tarihinde Beşiktaş ve Bursaspor takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında söz konusu takımların taraftarlarının 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle her iki kulüp de TFF Hukuk Kurulu tarafından 13.12.2016 tarihinde FDT'nin 53.maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle FDT'nin 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmişlerdir.
PFDK 15.12.2016 tarihli toplantıda her iki kulübün taraftarlarının neden olduğu 'saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar vermiştir. PFDK'nın söz konusu kararının gerekçesinin müsabakadan sonra Vodofone Arena civarında meydana gelen elim terör olayı olduğu basında yer almıştır.

Bu kararın ardından basında; adaleti sağlamakla görevlendirilen TFF'nin yöneticilerinin bu durumun vicdanları rahatsız edebileceğini değerlendirdikleri ve bu değerlendirme sonucunda TFF Hukuk Kurulunun PFDK tarafından verilen karara karşı TFF Tahkim Kuruluna itirazda bulunduğuna ilişkin haberler çıkmıştır.

TFF.org'da yayınlanan 29.12.2016 tarihli TFF Tahkim Kurulu Toplantı tutanağında TFF Hukuk Kurulu tarafından yapılan söz konusu başvurunun akibeti ile alakalı olarak her hangi bir hususa tesadüf edilememiştir. Öncelikle PFDK'nın 'skandal nitelikte' bu kararı ile alakalı olarak PFDK Başkan ve Üyeleri hakkında bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadığı, bulunulmuş ise bu tasarrufunuzun mahiyetini, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'nın 15.12.2016 tarihli kararına karşı bir başvurunun yapılıp yapılmadığı, bir başvuru yapılmadıysa yapılmama nedeninin, bir başvuru yapıldıysa söz konusu başvurunun akıbetinin tarafımıza bildirilmesini saygı ile arz ederiz.
Ayrıca PFDK ve TFF Tahkim Kurulu başta olmak üzere TFF Hukuk Organlarının; bir bölümü Demirören Gurubuna bağlı şirketlerde geçmişte ve/veya halen çalışmakta olan hukukçulardan, bir bölümünün ise Beşiktaş Kulübünde görev yapmış kişilerin yakın akrabaları olan hukukçulardan oluştuğu futbol kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu kişiler ile oluşan kurulların tarafsızlığı ve kararlarının adaletli olup olmadığı noktasında ciddi endişeler taşıdığımızı bilmenizi isteriz. Yukarıdaki olay da bu endişemizi doğrulayan en bariz olaylardan birisidir. Bu nedenle yazımız içeriği talebimizin bu endişemiz çerçevesinde değerlendirilmesi en büyük beklentimizdir."

banner355
Son Güncelleme: 30.12.2016 22:04
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş-BursasporAziz Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’tan Fenerbahçe'ye yorum yok
Beşiktaş’tan Fenerbahçe'ye yorum yok
Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Galatasaray ve Chedjou, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Chedjou, PFDK'ya sevk edildi

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals