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Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor karşılaşması

Lige verilen referandum arasının ardından Osmanlıspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor karşılaşması

Lige verilen referandum arasının ardından Osmanlıspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:41
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor karşılaşması
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SPOR Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Ankara ekibi Osmanlıspor'u sahasında ağırladı. Brezilyalı yıldızı Vagner Love'dan yoksun çıktığı mücadelede hakem Özgür Yankaya'yı geçemeyen turuncu yeşilliler, 3 maçlık galibiyet serisinden sonra ilk kez puan kaybetti. Alanyaspor bu mağlubiyetle 34 puanda kalırken, Osmanlıspor ise 37 puana yükseldi.

MAÇIN KARNESİ
STAD: Bahçeşehir Okulları Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
A.ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Omeruo, Tzavellas, Berkan (Dk.62 Plet), Sackey (Dk.77 Guerrier), Emre Akbaba, Efecan, N'Sakala, Candeias, Fernandes.
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Numan, Mehmet, Koray (Dk.86 Muhammed), Webo (Dk.86 Rusescu), Bifouma, Umar, Musa (Dk.46 Erdal), Prochazka, Pinto, Ndiaye.
SARI KARTLAR: Junior Fernandes, Donald Guerrier, Kenneth Omeruo (Alanyaspor)
GOLLER: Dk.69 Pierre Webo (Osmanlıspor)

MAÇIN ÖYKÜSÜ:

1' Osmanlıspor maçın henüz ilk dakikasında gole çok yaklaştı. Musa Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Haydar jeneriklik bir şekilde kornere çeldi.
7' Efecan orta sahadan aldığı pasla hızla kaleye yöneldi. Solda N'Sakala'yı gören oyuncu pasını ona aktardı. Oyuncunun ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.
8' Alanyaspor'un kullandığı kornerde top rakip savunmanın eline değdi ancak hakem devam dedi.
22' Alanyaspor Emre Akbaba ile kendi sahasından çıktı. Topla yarı sahayı geçen Emre, pasını en sağdaki Candeias'a aktardı. Kaleye yönelen Candeias şutunu çekti ancak top kale Karcemarskas'da kaldı.
31' Alanyaspor rakip savunmayı 3'e 2 yakaladı.  Emre'den aldığı topla kaleye yönelen Fernandez ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Karcemarskas topu son anda yakaladı.
32' Alanyaspor bu dakikalarda baskısı arttırdı. Fernandes kaleciyle karşı karşıya pozisyonda rakibibe rağmen zor da olsa şutunu çekti ancak top az darkla auta çıktı.
45' Haydar bu dakikada kalesinde devleşti. Kornerden gelen atakta 3 golü çıkaran Haydar mutlak golleri önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi 0-0.
59' Gassama gelen ortada topa yükseldi ve rakibine adeta pas verdi. Pinto'nun yerden ortasına kimse dokunamadı ve top auta çıktı.
65' Candeias'ın ara pasında Emre Akbaba ceza alanı sağında topla buluştu. Emre içeri ortaladı ancak Plet'ten önce kaleci Karcemarskas topu uzaklaştırdı.
69' Korner atışı sonrası top önünde kalan Prochazka içeri ortaladı. Topa yükselen Webo takımını mne geçiren golü attı 0-1. 
84' Alanyaspor kale içindeki karambolde Fernandes'le golü buldu ancak hakem el olduğu gerekçesiyle golü vermedi.
Karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR:

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 6000 futbolsever önünde oynandı.
- Maçı izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda turuncu yeşilli yönetici vardı.
- Osmanlıspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, cezasından dolayı maçı tribünden takip etti.
- Alanyasporlu taraftarlar 90 dakika boyunca tezahürat yaparak takımlarını destekledi.

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Son Güncelleme: 22.04.2017 18:06
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBahçeşehir ArenaOsmanlısporÖzgür Yankaya
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