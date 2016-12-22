Avrupa şampiyonu oldular

Alanya Ülkü Ocakları sporcuları, Avrupa çapında elde ettikleri başarılarını Başkan Gündoğdu ile paylaştı
MİLLİ Takım Antrenörü Mehmet Arzık'ın önderliğinde Antalya Lara'da gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 567 sporcunun katıldığı Muay Thai Avrupa Emf Cup (Avrupa Kupası) Şampiyonası'nda Alanya Ülkü Ocakları üyesi gençler büyük başarı elde etti. 91 kilo A Division Avrupa 3.'sü Batuhan Filiz, 91 kilo A Division Avrupa 2.'si Oğuzhan Karahisarlıoğlu ve 51 kilo Büyük Bayanlar Avrupa 3.'sü Mine Akalın, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'yu ziyaret edip desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. Başarılı sporcuları kutlayan Gündoğdu, "Dereceye giren Alanya Ülkü Ocakları sporcularını ve MA1 Fight Academy ailesini tebrik ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Biz, gençlerin kötü alışkanlıklar edinmek yerine sporla ilgilenmelerini ve böylesine başarılar elde edip bizleri mutlu etmelerini diliyoruz" dedi.
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