banner391
banner405

Avrupa şampiyonu oldular

Alanya Ülkü Ocakları sporcuları, Avrupa çapında elde ettikleri başarılarını Başkan Gündoğdu ile paylaştı

Avrupa şampiyonu oldular
banner404
MİLLİ Takım Antrenörü Mehmet Arzık'ın önderliğinde Antalya Lara'da gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 567 sporcunun katıldığı Muay Thai Avrupa Emf Cup (Avrupa Kupası) Şampiyonası'nda Alanya Ülkü Ocakları üyesi gençler büyük başarı elde etti. 91 kilo A Division Avrupa 3.'sü Batuhan Filiz, 91 kilo A Division Avrupa 2.'si Oğuzhan Karahisarlıoğlu ve 51 kilo Büyük Bayanlar Avrupa 3.'sü Mine Akalın, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'yu ziyaret edip desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. Başarılı sporcuları kutlayan Gündoğdu, "Dereceye giren Alanya Ülkü Ocakları sporcularını ve MA1 Fight Academy ailesini tebrik ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Biz, gençlerin kötü alışkanlıklar edinmek yerine sporla ilgilenmelerini ve böylesine başarılar elde edip bizleri mutlu etmelerini diliyoruz" dedi.
banner355
Etiketler; #Ülkücülerin gurur tablosu #Alanya Ülkü Ocakları #Başkan Gündoğdu #Mehmet Arzık
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 avro sınırı
Sonraki Haber
Fırat Kalkanı şehit sayısı 16'ya yükseldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.