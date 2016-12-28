Aslan dağıldı: Tur tehlikede

BAŞAKŞEHİR Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ıjn golleri 45. dakikada Aurelien Chedjou ve 70. dakikada Linnes'ten geldi. İkinci yarıya hızlı başlayan Tuzlaspor, 7 dakikada 3 gol buldu! Tuzlaspor'un gollerini, 51. dakikada Arif Şahin, 53'te Tuncay Fındıkcı, 58. dakikada Ozan Papaker kaydetti.
Öte yandan Chedjou doğrudan, Yasin Öztekin ise çift sarı karttan kırmızı kart gördüler. Tuzlaspor'dan ise Doğan Ateş 71. dakikada çift sarı karttan takımını yalnız bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 9'a çıkararak liderliğe yükselirken Galatasaray, 5 puanla 3. sırada yer aldı.
MAÇTAN NOTLAR:
RİEKERİNK'TEN SÜRPRİZ KADRO!
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü. Hollandalı teknik adam, as oyuncularından yalnızca Semih Kaya, De Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'yı Tuzlaspor karşısında oynatırken, genç oyuncu Kerem Çalışkan'a da forvette görev verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Tuzlaspor karşısındaki 11'i, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop, De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue ve Kerem Çalışkan'dan oluştu. Yedeklerde Eray İşcan, Eren Derdiyok, Sneijder, Hakan Kadir Balta, Carole, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor, Galatarasay'ı 3-2 mağlup etti
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