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Arsenal, Hull City'i Alexis'in golleriyle 2-0 mağlup etti

İngiltere Premeir Lig'de Arsenal, üst üste kaybettiği 2 maçın ardından sahasında Hull City'i çok zorlandığı maçta 2-0 mağlup etti

Arsenal, Hull City'i Alexis'in golleriyle 2-0 mağlup etti

İngiltere Premeir Lig'de Arsenal, üst üste kaybettiği 2 maçın ardından sahasında Hull City'i çok zorlandığı maçta 2-0 mağlup etti

11 Şubat 2017 Cumartesi 18:32
Arsenal, Hull City'i Alexis'in golleriyle 2-0 mağlup etti
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ARSENAL ve Hull City, Premier Lig'in 25. haftasında Emirates'te karşı karşıya geldiler. Arsenal, çok zorlanmasına rağmen rakibini Alexis Sanchez'in attığı 2 golle mağlup etti.İki maç sonra kazanan Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 34 ve 90+2. dakikada (pen.) Alexis Sanchez kaydetti. Hull City'de 90+1. dakikada Samuel Clucas kırmızı kart gördü. Clucas, elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve Sanchez, penaltıdan attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Özellikle Şilili yıldızın attığı ilk golde yoğun itirazlar yaşandı. Hull City'li oyuncular, Alexis Sanchez'in eliyle golü attığı yönünde itiraz etseler de hakem kararını değiştirmedi.Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkarttı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Güçlü rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve Arsenal'i de zor durumda bırakan Hull City ise 20 puan ile 18. sırada kaldı. Öte yandan, Alexis Sanchez, attığı 2 gol ile Premier Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkarttı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. 

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premeir LigArsenalHull CityEmirates
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