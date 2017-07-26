Arda Turan'dan imalı beğeni

TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Barcelonalı Arda Turan'ın sosyal medyada bir paylaşımı beğenmesi Terim'e gönderme olarak yorumlandı. Yıldız oyuncunun beğendiği Neşat Ertaş sözü şöyle: "Can yakıp da kalp kırma, senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün."

