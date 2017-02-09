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Arda Turan'ın yerine o geliyor!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Çin'den gelen tekliflerin ardından Arda'nın yerine oyuncu bakıyor

Arda Turan'ın yerine o geliyor!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Çin'den gelen tekliflerin ardından Arda'nın yerine oyuncu bakıyor

09 Şubat 2017 Perşembe 08:07
Arda Turan'ın yerine o geliyor!
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BARCELONA'YA yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin milli yıldızımız Arda Turan'ın Çin'e gitme ihtimaline hazırlık yaptığını iddia etti.Gazete, Monaco'nun parlayan yıldızı Portekizli Bernardo Silva'nın Blaugrana formasını üzerine geçirme ihtimali üzerine detaylı bir haber kaleme aldı.Arda'nın kendisine Çin'den gelen büyük teklifi kabul etmesi halinde kulübün "büyük hedefinin Bernardo Silva" olduğunu iddia etti.Bu sene kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken ve Monaco'nun Ligue 1 lideri olmasında büyük payı bulunan Bernardo'nun Barcelona orta sahasına gelecekte transfer olacak bir numaralı isim olacağı düşünülüyor.Arda Turan'ın bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı maçlardaki grafiği de bir hayli parlak.Arda Turan 27 maçta 13 gol atıp 7 asistlik katkı sağladı.


 

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaçinBernardo Silva
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