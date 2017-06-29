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Aranan kan bulundu

Guerrier'i gönderecek olan Alanyaspor, Fernandes transferinin gerçekleşmemesi durumunda bu mevki için Brezilyalı Lucca Borges'i transfer edecek

Aranan kan bulundu

Guerrier'i gönderecek olan Alanyaspor, Fernandes transferinin gerçekleşmemesi durumunda bu mevki için Brezilyalı Lucca Borges'i transfer edecek

29 Haziran 2017 Perşembe 23:15
Aranan kan bulundu
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GEÇEN sezon büyük umutlarla transfer edilen Wilde Donald Guerrier'den istediği verimi alamayan Alanyaspor, aradığı kanı Brezilya'da buldu. Turuncu yeşilli ekip yeni sezonda bu mevkiye aradığı ismi henüz bulamamış olsa da, devam eden transfer görüşmelerinde birçok isim gündeme geliyor. Sol açık için Brezilya Seria A ekibi Ponte Preta'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Lucca Borges'in Alanyaspor ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Futbolarena'nın haberine göre, Alanyaspor yönetimi Lucca'nın kulübü Corinthians'a teklif götürdü ve beklemeye başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 23:25
Anahtar Kelimeler:
GuerrierAlanyasporFernandes
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