'Ara iyi geldi'

BU sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig'de tutunmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, kritik Gençlerbirliği maçında aldığı 3-0'lık galibiyetle taraftarlarının yüreğine su serpti. 5 haftadır kazanamayan turuncu yeşilli ekip, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Devre arasında yapılan isabetli transferlerin de takıma ilk maçtan katkı yapıp uyum sorunu yaşamayacaklarını göstermesi, Gençler galibiyetini getiren en önemli faktörlerden oldu. Yeni teknik direktör Safet Susiç'in ise ciddi ve disiplinli yapısı takıma son derece pozitif yansıdı ve Aytemiz Alanyaspor kendi evinde net bir galibiyet aldı.

TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç'in takıma verdiği 2 günlük izin bitti. Gençlerbirliği'ne karşı farklı bir galibiyet alarak haftalar sonra 3 puanla tanışan turuncu yeşilli oyuncuları ödüllendiren Boşnak teknik adam, takımı bugün toplayacak ve Trabzonspor maçı hazırlıklarını başlatacak. Cengiz Aydoğan Tesisleri Zimbitlik Sahası'nda bir araya gelecek olan oyuncular, saat 17.00'deki antrenmanla Trabzonspor mesaisine başlayacak.

