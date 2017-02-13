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'Ara iyi geldi'

Devre arasından güçlenerek çıkan Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla Süper Lig'de kalıcı olmak istediğini gösterdi

'Ara iyi geldi'

Devre arasından güçlenerek çıkan Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla Süper Lig'de kalıcı olmak istediğini gösterdi

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:48
'Ara iyi geldi'
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BU sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig'de tutunmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, kritik Gençlerbirliği maçında aldığı 3-0'lık galibiyetle taraftarlarının yüreğine su serpti. 5 haftadır kazanamayan turuncu yeşilli ekip, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Devre arasında yapılan isabetli transferlerin de takıma ilk maçtan katkı yapıp uyum sorunu yaşamayacaklarını göstermesi, Gençler galibiyetini getiren en önemli faktörlerden oldu. Yeni teknik direktör Safet Susiç'in ise ciddi ve disiplinli yapısı takıma son derece pozitif yansıdı ve Aytemiz Alanyaspor kendi evinde net bir galibiyet aldı. 

TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç'in takıma verdiği 2 günlük izin bitti. Gençlerbirliği'ne karşı farklı bir galibiyet alarak haftalar sonra 3 puanla tanışan turuncu yeşilli oyuncuları ödüllendiren Boşnak teknik adam, takımı bugün toplayacak ve Trabzonspor maçı hazırlıklarını başlatacak. Cengiz Aydoğan Tesisleri Zimbitlik Sahası'nda bir araya gelecek olan oyuncular, saat 17.00'deki antrenmanla Trabzonspor mesaisine başlayacak. 
 

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Anahtar Kelimeler:
DevreAytemiz AlanyasporGençlerbirliği
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