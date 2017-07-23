Antalyaspor'un neşesi yerinde

TEKNİK Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı beyazlılar koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, şut çalışması ve taktik oyunun ardından sınırlı alanda yapılan maçla sona erdi. Antrenmana izinli olan Samuel Eto'o, hasta olan Harun Alpsoy, hafif ağrıları nedeniyle Chico, Boffin ve Menez katılmadı.
Kırmızı beyazlılar Salzburg kampındaki ilk hazırlık maçını ise FC Erzerbirge oynadı.
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