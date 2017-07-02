Antalyaspor taş gibi

ANTALYASPOR LU futbolcular, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına dün Bolu-Gerede'deki kampta başladı. Kırmızı beyazlı oyuncular kamp öncesi Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da sağlık kontrolüne giren futbolculara yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

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