Antalyaspor Gerede kampında

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Bolu Gerede'de kampa girdi. Ormanlık alanda ilk antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından göl kenarında koşu yaptı. Yeni transferler Jeremy Menez, Aydın Karabulut, Maicon Marques ve Musa Nizam da takımla birlikte antrenmana çıktı. Antalyaspor, 13 gün sürecek Gerede kampında kondisyon ağırlıklı çalışma yapacak. İki oyuncu daha alacaklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki haftalık kampı bir maç oynayarak tamamlayacağız. Fizik kondisyon ağırlıklı bir ilk etap kampı geçireceğiz. Avusturya'daki ikinci etap kampında üç hazırlık maçı oynayacağız. İyi bir kamp dönemi geçirerek lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Transferlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2 tane daha oyuncu alarak transferi kapatacağız" dedi.