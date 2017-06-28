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Antalyaspor'da gündem Sosa

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, 10 numara pozisyonu için Milanlı Jose Sosa ile yeniden ilgilenmeye başladı

Antalyaspor'da gündem Sosa

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, 10 numara pozisyonu için Milanlı Jose Sosa ile yeniden ilgilenmeye başladı

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:52
Antalyaspor'da gündem Sosa
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YÜKSEK maliyeti nedeniyle eski Beşiktaşlı Jose Sosa transferini geçen hafta askıya alan Antalyaspor, Arjantinli futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Kırmızı beyazlıların Sosa'da ısrarcı olduğu, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün transfer için görüşmeler yapacağı bildirildi.

 Transfer döneminde Maicon Marques, Aydın Karabulut, Jeremy Menez ve Ruud Boffin'i renklerine bağlayan Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı. 1 Temmuz'da futbolcularını sağlık taramasından geçirecek kırmızı beyazlılarda kamp çalışmaları 3 Temmuz'da Bolu'da başlayacak. 

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antalyaspor da gündem sosa
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