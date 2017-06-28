antalyaspor da gündem sosa

Transfer döneminde Maicon Marques, Aydın Karabulut, Jeremy Menez ve Ruud Boffin'i renklerine bağlayan Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı. 1 Temmuz'da futbolcularını sağlık taramasından geçirecek kırmızı beyazlılarda kamp çalışmaları 3 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

YÜKSEK maliyeti nedeniyle eski Beşiktaşlı Jose Sosa transferini geçen hafta askıya alan Antalyaspor, Arjantinli futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Kırmızı beyazlıların Sosa'da ısrarcı olduğu, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün transfer için görüşmeler yapacağı bildirildi.

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