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Antalyaspor Başkanı'na çirkin saldırı

Konyaspor taraftarlarından, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı-beyazlı yöneticilere çirkin saldırı

Antalyaspor Başkanı'na çirkin saldırı

Konyaspor taraftarlarından, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı-beyazlı yöneticilere çirkin saldırı

12 Şubat 2017 Pazar 22:40
Antalyaspor Başkanı'na çirkin saldırı
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SPOR Toto Süper Lig’in 20. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitişiyle birlikte sinirlerine hakim olamayan taraftarlar

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı-beyazlı yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Bir anda çıkan arbede sonrası araya giren polis ekipleri Başkan Öztürk ve diğer yöneticileri öfkeli taraftarların arasından çıkardı. Yaşanan arbedede darbe alan bazı Antalyaspor yöneticileri polisler eşliğinde stattan çıkarıldı.

Olaylar sonrası açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Eşleri ve çocukları ile buraya gelen yöneticilerimiz burada saldırıya uğradı. 5-10 kişi saldırdı. Bir kin ve nefret var ben neden olduğunu anlamadım. Böyle şeyler konusunda dikkatli olunması lazım. Ben çok merak ediyorum. Kimin saldırdığı belli. O insanlar ne ceza alacaklar. Bu insanları içeri atmazlar ise olmayacak bu iş, çözümü yok. Özellikle beklediler taraftar çıktı ardından saldırdılar. Konyaspor yönetimi bu konuda ne yapacak çok merak ediyorum. Futbolun en önemli noktası bu yaşananlar. Türk futbolunda ne yanlış gidiyor diyoruz, işte bu. Böyle şeyler Avrupa’da oluyor mu? Olmuyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyasporAntalyaspor BaşkanıAli Şafak Öztürk
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