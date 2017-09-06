Antalyaspor antrenmanında Eto’o rüzgarı

SÜPER Lig'de 3 haftada 2 puan toplayan Antalyaspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Daha sonra kısa bir süre ısınma hareketleri yapan oyuncular tekrar koşu gerçekleştirdi. Koşunun ardından kondisyon çalışması yapan Antalyasporlu oyuncular antrenmana 5'e 2 ile devam etti. Sonrasında 3 takıma bölünen oyuncular yarı alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Yarı alanda yapılan maçta yeşil takımda bulunan Kamerunlu yıldız oyuncu Eto'o ile yardımcı antrenör Bülent Albayrak kolasına iddiaya girdi. Eto'o iddiayı kazanan taraf oldu. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da Roma'dan transfer edilen William Vainqueur de takımıyla ilk antrenmana çıktı. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları bulunan Zeki Yıldırım, Sandro, Mustafa El Kabir antrenmana katılmadı. Sandro bir süre sonra takımdan ayrı yan sahada tek başına çalışırken, Djourou ise İsviçre Milli Takımı'nın kampında olduğu için antrenmana katılmadı.

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürüdürecek.