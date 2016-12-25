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Amatör küme maçında gerginlik

Sakarya 1. Amatör Kümede oynayan Karasu Aziziyespor ile Hendek Dereköy futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı

Amatör küme maçında gerginlik
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SAKARYA 1. Amatör Küme Yeşil grupta mücadele eden Karasu Aziziyespor ile Hendek Dereköy, Karasu Suni Çim sahada karşı karşıya geldi. Aziziyespor’un 2-1 galip ayrıldığı maç sonucunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Birbirlerine hakaretler savuran futbolcuları iki tarafın yöneticileri sakinleştirmekte zorluk çekti.
Gerginliğin büyümesi sonrasında polis ekipleri her iki tarafı da müdahale ederek sakinleştirdi.
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Etiketler; #Sakarya 1. Amatör Küme #Karasu Aziziyespor #Hendek Dereköy
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