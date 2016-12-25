Amatör küme maçında gerginlik

SAKARYA 1. Amatör Küme Yeşil grupta mücadele eden Karasu Aziziyespor ile Hendek Dereköy, Karasu Suni Çim sahada karşı karşıya geldi. Aziziyespor’un 2-1 galip ayrıldığı maç sonucunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Birbirlerine hakaretler savuran futbolcuları iki tarafın yöneticileri sakinleştirmekte zorluk çekti.
Gerginliğin büyümesi sonrasında polis ekipleri her iki tarafı da müdahale ederek sakinleştirdi.
Sakarya 1. Amatör Kümede oynayan Karasu Aziziyespor ile Hendek Dereköy futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı
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