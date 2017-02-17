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Alp disiplini takım yarışlarında Rusya, altın madalya kazandı

Düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) Alp disiplini takım yarışlarını birinci tamamlayan Rusya, bu kategorideki son altın madalyayı kazandı

Alp disiplini takım yarışlarında Rusya, altın madalya kazandı

Düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) Alp disiplini takım yarışlarını birinci tamamlayan Rusya, bu kategorideki son altın madalyayı kazandı

17 Şubat 2017 Cuma 17:21
Alp disiplini takım yarışlarında Rusya, altın madalya kazandı
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EYOF 2017 Erzurum'da, Palandöken Avea Pisti'nde bugün yapılan Alp disiplini slalom ve büyük slalom yarışlarının ardından ülkelerin milli sporcuları, organizasyonun bu branştaki son yarışları olan takım yarışlarında mücadele etti.
Öğle saatlerinde başlayan eleme yarışlarının ardından atletler kırmızı ve mavi kapıdan ülkelerini finale taşımak için çıkış yaptı.
Çeyrek finalde Büyük Britanya, ardından yarı finalde Fransa'yı geçen Rusya, final mücadelesinde de Slovenya'yı 3-1 geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Finalist Slovenya gümüş, Fransa ise bronz madalya elde etti.
Yarışlara 4 kayakçı ile katılan Türkiye ise eleme turunda yarışa veda etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
EYOFPalandöken Avea Pisti
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