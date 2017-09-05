Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108873
ALTIN
148.017
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4781
EURO
4.0935
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya -...
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı ameliyatına dikkat!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
banner468

Almanya son 16'yı garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu dördüncü maçında Almanya, İtalya'yı 61-55 yendi

Almanya son 16'yı garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu dördüncü maçında Almanya, İtalya'yı 61-55 yendi

05 Eylül 2017 Salı 21:12
Almanya son 16'yı garantiledi
banner404

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu dördüncü  maçında Almanya, İtalya'yı 61-55 yendi.
 
B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de  oynanan karşılaşmanın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. İtalya, ilk  periyotta rakibine 17-16 üstünlük sağlarken, devre 29-29 beraberlikle tamamlandı.
 
İkinci yarıda etkili olan Almanya, 3. çeyreğini 43-38 önde bitirdiği  karşılaşmayı 61-55 kazandı.
 
Almanya, bu sonuçla 3. galibiyetine ulaşarak son 16 turuna yükselmeyi  garantiledi. İtalya ise ikinci yenilgisini aldı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Basketbol ŞampiyonasıB Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti
Alanyaspor'da imza töreni yapıldı
Alanyaspor'da imza töreni yapıldı
Trabzonspor Aykut Demir'i yolladı
Trabzonspor Aykut Demir'i yolladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim