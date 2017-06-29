DÜN akşam oynanan Portekiz Şili mücadelesi hem çekişmeli hem de heyecanlı anlara sahne oldu. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatlamara kaldı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltı atışları finalin ilk takımını belirledi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak Almanya Meksika maçında olacak. 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası Şili Milli Futbol Takımı, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz'i penaltı atışları sonunda 3-0 yenerek finale çıktı.Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki yarı final maçında, Avrupa şampiyonu Portekiz ile Güney Amerika şampiyonu Şili, Kazan kentinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Quaresma'nın, 83. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna girdiği maçın normal süresi 0-0 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Şili, uzatmaların 2. devresinde etkili ataklar geliştirdi. 118. dakikada Şilili Alexis Sanchez'in ceza sahasının dışından yaptığı vuruş direkten döndü. Kalan sürede de gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Portekiz adına ilk penaltıyı kullanan Quaresma, atışı gole çeviremedi. Şili kalecisi Bravo, Moutinho ve Nani'nin vuruşlarını da kurtardı. Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Şili, adını finale yazdırdı.Şili'nin finaldeki rakibi, bu akşam Almanya ile Meksika arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.Almanya Meksika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Almanya Meksika maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.