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ALKÜ'de turnuva heyecanı

ALKÜ tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası" başladı. Turnuvada 7 takım mücadele ediyor

ALKÜ'de turnuva heyecanı

ALKÜ tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası" başladı. Turnuvada 7 takım mücadele ediyor

20 Nisan 2017 Perşembe 23:19
ALKÜ'de turnuva heyecanı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası büyük bir heyecanla başladı. Öğrencilerin sportif faaliyetlere yöneltilmesi ve Alanya'da keyifli vakit geçirmelerini hedefleyen turnuvaya, ALKÜ öğrencileri büyük bir ilgi gösterdi. 28 Nisan'a kadar sürecek olan turnuvada her gün 3 maç oynanıyor. Grup mücadelesini tamamlayan takımlar bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Ardından gruplardan çıkan takımlar çeyrek final, yarı final mücadelelerinin sonucunda finalde kupayı kazanmak için ter dökecek. Turnuva sonunda dereceye girecek takımlar, ödüllerini ALKÜ'nün bahar şenliklerinde alacak. 
Turnuvaya katılan takımlar şöyle: Akseki MYO, ALTSO MYO, ALTSO Turizm MYO, Gazipaşa MRB MYO, Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi.
 

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ALKÜRektörlük Kupası Futbol TurnuvasıAkseki MYOALTSO MYOALTSO Turizm MYOGazipaşa MRB MYOEğitim Fakültesiİşletme Fakültesi Ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
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