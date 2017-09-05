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Alanyasporlu Yunanlar ilk 11'de

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan oyuncuları Giannis Maniatis ve Georgios Tzavellas, Yunanistan Milli Takımı'nın Belçika karşısında 2-1 mağlup olduğu 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında ilk 11'de sahaya çıktılar

Alanyasporlu Yunanlar ilk 11'de

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan oyuncuları Giannis Maniatis ve Georgios Tzavellas, Yunanistan Milli Takımı'nın Belçika karşısında 2-1 mağlup olduğu 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında ilk 11'de sahaya çıktılar

05 Eylül 2017 Salı 00:42
Alanyasporlu Yunanlar ilk 11'de
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AYTEMİZ Alanyaspor'un Yunan oyuncuları Giannis Maniatis ve Georgios Tzavellas, Yunanistan Milli Takımı'nın Belçika karşısında 2-1 mağlup olduğu 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında ilk 11'de sahaya çıktılar 70'inci dakikada 1-0 geriye düşen Yunanistan Milli Takımı, Tzavellas'ın yaptığı asistle beraberliği yakaladı. 73'üncü dakikada Zeca'nın attığı golün asistini yapan Tzavellas 90 dakika sahada kalırken, Maniatis ise 85'inci dakikada yerini Bakasetas'a bıraktı. Bu golden 1 dakika sonra Lukaku'nun golüne engel olamayan Yunanlılar, maçı kendi sahalarında 2-1 kaybetti. 

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Aytemiz AlanyasporYunanlarGiannis ManiatisGeorgios TzavellasYunanistan Milli Takımı
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