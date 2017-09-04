Alanyasporlu taraftarlar Gazipaşa'ya akacak

AYTEMİZ Alanyaspor'lu taraftarların en çok istediği transfer olan Junior Fernandes, turuncu yeşilli ekiple 3 yıllığına anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplayan Şilili yıldızın, Alanyaspor'lu taraftarlar tarafından yarın Gazipaşa - Alanya Havalimanı'nda karşılanacağı öğrenildi. Yarın saat 15.00'de Gazipaşa'da olacak olan Fernandes, saat 18.30'da da sözleşme imzalayacak.
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