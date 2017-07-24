Alanyasporlu futbolcuya sürpriz kutlama

GEÇTİĞİMİZ haftalarda 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak Alanyaspor'la nikah kıyan Fabrice N'Sakala, Avusturya kampında bugün renkli bir sürprizle karşılaştı. Sabah antrenmanının ardından öğle yemeği sırasında N'Sakala'ya doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren sol bek, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde söndürdü. Pastanın ilk dilimini ise N'Sakala'ya kaptan Haydar Yılmaz yedirdi. Daha sonra teknik ekip ve futbolcular N'Sakala'nın yeni yaşını tebrik etti.