Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88013
ALTIN
144.764
DOLAR
3.6854
STERLIN
4.5695
EURO
3.8854
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat

Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyaspor Futbol Okulu'nun malzeme ve kıyafet tanıtımı Jülide Akça İlkokulu'nda yapıldı

Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyaspor Futbol Okulu'nun malzeme ve kıyafet tanıtımı Jülide Akça İlkokulu'nda yapıldı

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:49
Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
banner404

ETKİNLİĞE Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, turuncu yeşilli futbolcular Haydar Yılmaz, Emre Akbaba, Fabrice N'Sakala ve Lamine Gassama katıldı. 
Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, futbol okulu için hazırlanan çanta, forma, şort, çorap, eşofman, yağmurluk, bere, atkı, eldiven, matara, bileklik ve havludan oluşan kıyafet ve malzeme setini öğrencilere tanıttı. Daha sonra Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, okulun başarılı öğrencileri 4-C sınıfından Ali Burak Kaya ve Ravza Bozkurt'a çanta, 4-B sınıfından Muhammet Kerem Arlı ve 4-D sınıfından Berinay Nur Çetin'e forma hediye etti. Öğrenciler turuncu yeşilli futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, futbolcular ise öğrencilerle fotoğraf çektirerek imza dağıttı. 
Jülide Akça İlkokulu Müdürü Mustafa Yaman, altyapı yetkilileri ve futbolculara etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin ise öğrencilere başarılar diledi.

banner355
Son Güncelleme: 15.02.2017 16:58
Anahtar Kelimeler:
Ravza BozkurtAli Burak KayaFutbolAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu
Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu
Fenerbahçe'de Van Persie kadroda yok
Fenerbahçe'de Van Persie kadroda yok
Gönül verdiği takımı tam 40 yıldır çalıştırıyor
Gönül verdiği takımı tam 40 yıldır çalıştırıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals