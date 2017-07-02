Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'deki 2'nci yılına hazırlanan Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi

Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'deki 2'nci yılına hazırlanan Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi

02 Temmuz 2017 Pazar 22:06
Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
banner404

ALANYASPOR dün başlayan yeni sezon hazırlıkları bu akşam yapılan antrenmanla sürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde saat 19.30'da başlayan antrenman öncesi teknik direktör Safet Susic oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 guruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.07.2017 22:12
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporYeni SezonHazırlıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk kupası Alanya'da Kartal Yuvası'nda
Şampiyonluk kupası Alanya'da Kartal Yuvası'nda
'3 alanda da şampiyon olabiliriz'
'3 alanda da şampiyon olabiliriz'
Fenerbahçe'den o iddialara cevap geldi
Fenerbahçe'den o iddialara cevap geldi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals