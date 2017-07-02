Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ALANYASPOR dün başlayan yeni sezon hazırlıkları bu akşam yapılan antrenmanla sürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde saat 19.30'da başlayan antrenman öncesi teknik direktör Safet Susic oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 guruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.
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