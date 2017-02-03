Alanyaspor'da sakatlık şoku

SPOR Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda İsmail Aissati ile çarpışarak ayağını burkan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Oyuncunun çarpışmadan kaynaklı sağ ayak bileğini burktuğu ve ayağında kemik iliği ödemi ile yüksek derecede tendon iltihabı tespit edildiği öğrenilirken, Cenk Ahmet'in Gençlerbirliği maçında yer almayacağı öğrenildi.