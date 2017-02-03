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Alanyaspor'da sakatlık şoku

Devre arasında Başakşehir'den transfer edilen Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Cenk Ahmet'in, bugün yapılan antrenmanda sakatlandığı ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Alanyaspor'da sakatlık şoku

Devre arasında Başakşehir'den transfer edilen Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Cenk Ahmet'in, bugün yapılan antrenmanda sakatlandığı ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

03 Şubat 2017 Cuma 12:45
Alanyaspor'da sakatlık şoku
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SPOR Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda İsmail Aissati ile çarpışarak ayağını burkan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Oyuncunun çarpışmadan kaynaklı sağ ayak bileğini burktuğu ve ayağında kemik iliği ödemi ile yüksek derecede tendon iltihabı tespit edildiği öğrenilirken, Cenk Ahmet'in Gençlerbirliği maçında yer almayacağı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2017 12:57
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporSakatlıkşokCenk Ahmet
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