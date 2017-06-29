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Alanyaspor'da Maniatis'ten 2 yıllık imza

Mbilla'nın ardından ikinci transferine de imzayı attıran Alanyaspor, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı Atromitos forması giyen Giannis Maniatis'i renklerine bağladı. Maniatis'in ilk sözü, "Alanyaspor'un başarısı için buradayım" oldu

Alanyaspor'da Maniatis'ten 2 yıllık imza

Mbilla'nın ardından ikinci transferine de imzayı attıran Alanyaspor, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı Atromitos forması giyen Giannis Maniatis'i renklerine bağladı. Maniatis'in ilk sözü, "Alanyaspor'un başarısı için buradayım" oldu

29 Haziran 2017 Perşembe 19:17
Alanyaspor'da Maniatis'ten 2 yıllık imza
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SPOR Toto Süper Lig'deki ikinci sezonunun hazırlıklarına 1 Temmuz'da Alanyaspor, Etame Mbilla'nın ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Giannis Maniatis'i renklerine bağlayan turuncu yeşilli ekip, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ön libero mevkinde oynayan ve Alanyasporlu futbolcu Giorgias Tzavellas'ın da milli takımdan arkadaşı olan Maniatis, daha önce Panionios, AO Thiva, Olimpiakos ve Standard Liege formalarını da giydi. Maniatis, bugüne kadar 66 kez çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı terletti ve 1 de gol attı. 

"BAŞARI İÇİN GELDİM"
İyi ve kaliteli bir oyuncu transfer ettiklerini söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferde emeği geçen Emirhan Çavuşoğlu ve Cenk Yazıcı'ya ayrıca teşekkür etti. Törende konuşan Yunan futbolcu Maniatis de Alanyaspor'a başarı için geldiğini söyledi. Turuncu yeşilli takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Maniatis, "Yeni sezonda Alanyaspor forması giyeceğim için çok mutluyum. Takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 20:02
Anahtar Kelimeler:
MbillaAlanyasporYunanistan Milli TakımıAtromitos
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